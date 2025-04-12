Повысят ли тарифы на электричество уже летом

В правительстве предполагают, что после завершения отопительного сезона тариф на электроэнергию могут сохранить без изменений, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Премьер отметил, что сейчас повышение тарифов на коммунальные услуги не рассматривается.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время.

Таким образом, после 30 апреля граждане Украины и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по 4,32 гривны за один киловатт-час. В то же время подобные заверения уже звучали и в предыдущие годы, однако впоследствии тарифы все же менялись.

Как менялся тариф на электроэнергию во время войны

Во время военного положения Кабинет Министров Украины наиболее существенно пересматривал тарифы именно на электроэнергию для населения.