Кто будет платить за электроэнергию больше

Большинство потребителей будут оплачивать электрическую энергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час, но для тех, у кого установлены трехзонные счетчики, тариф составит 6,48 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на правительственное постановление №632.

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В часы пиковой нагрузки, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, стоимость одного киловатта-часа электрической энергии составит 6,48 гривны .

стоимость одного киловатта-часа электрической энергии составит . В полупиковое время владельцы таких счетчиков будут платить по тарифу 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночной период, с 23:00 до 7:00, только 1,728 гривны за киловатт-час.

Какой будет тариф при двухзонном счетчике

Тариф на электроэнергию для владельцев двухзонных счетчиков также будет отличаться от обычного. В дневное время, с 7:00 до 23:00, тариф будет составлять 4,34 гривны за киловатт-час, а в ночное время, с 23:00 до 7:00, он будет значительно ниже – 2,16 гривны за киловатт-час.