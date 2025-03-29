Хто буде платити за електроенергію більше

Більшість споживачів оплачуватимуть електричну енергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, але для тих, у кого встановлені тризонні лічильники, тариф становитиме 6,48 гривні за кіловат-годину, передає 24 Канал з посиланням на урядову поставу №632.

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У години пікового навантаження, з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, вартість одного кіловата-години електричної енергії становитиме 6,48 гривні .

вартість одного кіловата-години електричної енергії становитиме . У напівпіковий час власники таких лічильників сплачуватимуть за тарифом 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний період, з 23:00 до 7:00, лише 1,728 гривні за кіловат-годину.

Який буде тариф при двозонному лічильнику

Тариф на електроенергію для власників двозонних лічильників також буде відрізнятися від звичайного. У денний час, з 7:00 до 23:00, тариф складатиме 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний час, з 23:00 до 7:00, він буде значно нижчим – 2,16 гривні за кіловат-годину.