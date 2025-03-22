Економія електроенергії з 1 квітня
Згідно з урядовими роз'ясненнями, українці, які встановлять двозонний лічильник, з 1 квітня зможуть платити за електроенергію удвічі менше, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.
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Щоб заощадити на оплаті світла, громадянам варто перейти на пільговий тариф "день-ніч". Відповідно до урядової постанови №632, тариф на електроенергію для населення складає 4,32 гривні за кіловат-годину, і ця ціна діятиме до кінця квітня 2025 року під час опалювального сезону.
Для власників двозонних лічильників тарифи будуть такими:
- з 07:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 07:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.
Як подати заявку на встановлення лічильника
Українці можуть придбати багатозонний лічильник і сплачувати за електричну енергію за зниженими тарифами, звернувшись до свого електропостачальника.
Заявку на встановлення двозонного лічильника можна подати через місцевого оператора системи розподілу електроенергії.
Зауважте! Раніше в уряді заявили, що тарифи на електроенергію не будуть переглядатися, і ціни залишатимуться без змін принаймні до завершення опалювального сезону.