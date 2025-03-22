Экономия электроэнергии с 1 апреля

Согласно правительственным разъяснениям, украинцы, которые установят двухзонный счетчик, с 1 апреля смогут платить за электроэнергию вдвое меньше, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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Чтобы сэкономить на оплате света, гражданам стоит перейти на льготный тариф "день-ночь". Согласно правительственному постановлению №632, тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час, и эта цена будет действовать до конца апреля 2025 года во время отопительного сезона.

Для владельцев двухзонных счетчиков тарифы будут такими:

с 07:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 07:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Как подать заявку на установку счетчика

Украинцы могут приобрести многозонный счетчик и платить за электрическую энергию по сниженным тарифам, обратившись к своему электропоставщику.

Заявку на установку двухзонного счетчика можно подать через местного оператора системы распределения электроэнергии.

Обратите внимание! Ранее в правительстве заявили, что тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться, и цены будут оставаться без изменений по крайней мере до завершения отопительного сезона.