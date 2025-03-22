Як сусіди можуть перекладати борги за комуналку

Іноді недобросовісні сусіди можуть використовувати електроенергію з вашої квартири, і розраховуватися за це доведеться вам. Тому важливо своєчасно виявляти несанкціоноване споживання електрики, повідомляє 24 Канал із посиланням на Знай.ua.

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Перевірити таке зловживання дуже просто: увечері, коли сусіди вдома і використовують техніку, вимкніть свою техніку та перевірте показники лічильника. Якщо покази лічильника змінюються, навіть коли все вимкнено, зверніться до обленерго для перевірки мережі.

Крадіжка електроенергії може стати підставою для звернення до суду з вимогою відшкодування збитків.

Цікаво! Одним зі способів самостійно виявити несанкціоноване підключення є встановлення "розумного" лічильника. Проте точне місце підключення та відключення можуть визначити лише фахівці.