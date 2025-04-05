Какие пенсионеры могут не платить коммуналку
Пенсионеры, которые живут в сельской местности и до выхода на пенсию работали в определенных сферах, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает 24 Канал со ссылкой на постановление КМУ №389.
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Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также право на бесплатное получение топлива для отопления и газа по нормам имеют пенсионеры, которые ранее работали в таких сферах, как:
- образование;
- музейное дело;
- библиотеки;
- медицина;
- фармацевтика;
- культурные и образовательные учреждения;
- сфера защиты растений.
Как получить пенсионеру льготу
Чтобы получить такую льготу, необходимо иметь не менее трех лет стажа в этой сфере в сельской местности и занимать соответствующую должность на момент выхода на пенсию.
Обратите внимание! Кроме того, среднемесячный доход семьи льготника не должен превышать 4 240 гривен на одного человека.
Стоит отметить, что льгота предоставляется сроком на один год с момента обращения и касается только самого пенсионера, без распространения на членов его семьи. Подать заявление на получение льготы можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через представителя местной власти;
- онлайн на веб-портале Пенсионного фонда;
- через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- через портал "Дія".