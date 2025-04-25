Яка користь Росії з "Новоросійської залізниці"

Відомо, що вантаж, який було вперше вивантажено в Севастополі, далі було експортовано кораблем через окуповані Росією чорноморські порти до невизначених кінцевих пунктів призначення, передає 24 Канал з посиланням на ISW.

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Нагадуємо! Ще у травні 2023 року віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін підписав розпорядження про створення "Новоросійської залізниці". Вона об'єднує залізничних ліній окупованої України та Росії шляхом їх приєднання до Росжелдору.

"Новоросійська залізниця" обслуговує 3 лінії в окупованій Україні: це Донецька гілка, Луганська гілка та Херсонсько-Мелітопольська гілка, яка сполучає окуповані Херсонську та Запорізьку області.

Усі вони працюють на основі залізниць, які Україна контролювала до повномасштабного вторгнення у 2022 році,

– йдеться у дослідженні ISW.

Які цілі підтримує Росія у використанні залізниць на окупованих українських територіях:

По-перше, забезпечення матеріально-технічної підтримки російських військ за допомогою залізниць, що є швидшим та безпечнішим шляхом, аніж транспортними засобами,

По-друге, транспортувати різноманітні товари до портів Чорного моря для морського експорту.

Скільки Росія заробляє з українських залізниць