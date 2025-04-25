Яка користь Росії з "Новоросійської залізниці"
Відомо, що вантаж, який було вперше вивантажено в Севастополі, далі було експортовано кораблем через окуповані Росією чорноморські порти до невизначених кінцевих пунктів призначення, передає 24 Канал з посиланням на ISW.
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Нагадуємо! Ще у травні 2023 року віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін підписав розпорядження про створення "Новоросійської залізниці". Вона об'єднує залізничних ліній окупованої України та Росії шляхом їх приєднання до Росжелдору.
"Новоросійська залізниця" обслуговує 3 лінії в окупованій Україні: це Донецька гілка, Луганська гілка та Херсонсько-Мелітопольська гілка, яка сполучає окуповані Херсонську та Запорізьку області.
Усі вони працюють на основі залізниць, які Україна контролювала до повномасштабного вторгнення у 2022 році,
– йдеться у дослідженні ISW.
Які цілі підтримує Росія у використанні залізниць на окупованих українських територіях:
- По-перше, забезпечення матеріально-технічної підтримки російських військ за допомогою залізниць, що є швидшим та безпечнішим шляхом, аніж транспортними засобами,
- По-друге, транспортувати різноманітні товари до портів Чорного моря для морського експорту.
Скільки Росія заробляє з українських залізниць
- Станом на 21 квітня, Кримська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) повідомила, що Росія використовує порти в окупованій Керчі для експорту вкраденого українського скрапленого природного газу (СПГ) та зерна.
- Ще раніше, у вересні 2024 року, The Wall Street Journal заявив, що Росія продала вкраденого українського зерна майже на 1 мільярд доларів, використовуючи залізничні лінії та дороги в окупованій Україні.
- Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що з 14 по 20 квітня Росія експортувала через окупований Маріуполь понад 12 тисяч тонн вугілля.