Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Сиріла Рамафоси.

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Що кажуть у ПАР про війну в Україні

Припинення вогню має стати ключовим у мирному процесі. Україна показує тут прогрес.

Потенційна відмова України від частини територій є однією з передумов, але маємо фокусуватися на бажанні та готовності України іти до безумовного припинення вогню. Саме таке припинення може задати відповідний тон для продовження переговорів,

– сказав Рамафоса.

Він нагадав, що завершення війни в Африці відбувалося на безумовній основі та напрацьовувалося під час переговорів. Сторони не висували попередніх умов до початку переговорів. Це стало великою перевагою і дозволило довести до кінця боротьбу з апартеїдом.

Довідка. Апартеїд – політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення. Панівні кола Південно-Африканської Республіки десятиліттями гнобили місцеве населення – з 1948 по 1991 рік. Люди не могли голосувати на виборах, мали вчитися в окремих школах, ходити в заклади тільки для "чорних", не могли сидіти в автобусі поруч з білими, а на пошті ставали в окрему чергу.

"Згоду президента Зеленського до припинення вогню слід розглядати в позитивному ключі. Не як питання відмови від територій. Це ті речі, які треба обговорювати за столом переговорів. Але, знову ж таки, якщо буде запроваджено режим припинення вогню, це стане початком процесу відновлення довіри, в рамках якого можна буде обговорювати багато чого", – завершив Сиріл Рамафоса.

Україна сподівається на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Також Зеленський пообіцяв зміцнення культурних та освітніх зв’язків.