Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Сирила Рамафосы.

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Что говорят в ЮАР о войне в Украине

Прекращение огня должно стать ключевым в мирном процессе. Украина показывает здесь прогресс.

Потенциальный отказ Украины от части территорий является одной из предпосылок, но должны фокусироваться на желании и готовности Украины идти к безусловному прекращению огня. Именно такое прекращение может задать соответствующий тон для продолжения переговоров,

– сказал Рамафоса.

Он напомнил, что завершение войны в Африке происходило на безусловной основе и нарабатывалось во время переговоров. Стороны не выдвигали предварительных условий до начала переговоров. Это стало большим преимуществом и позволило довести до конца борьбу с апартеидом.

Справка. Апартеид – политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения. Правящие круги Южно-Африканской Республики десятилетиями притесняли местное население – с 1948 по 1991 год. Люди не могли голосовать на выборах, должны были учиться в отдельных школах, ходить в заведения только для "черных", не могли сидеть в автобусе рядом с белыми, а на почте становились в отдельную очередь.

"Согласие президента Зеленского к прекращению огня следует рассматривать в позитивном ключе. Не как вопрос отказа от территорий. Это те вещи, которые надо обсуждать за столом переговоров. Но, опять же, если будет введен режим прекращения огня, это станет началом процесса восстановления доверия, в рамках которого можно будет обсуждать многое", – завершил Сирил Рамафоса.

Украина надеется на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Также Зеленский пообещал укрепление культурных и образовательных связей.