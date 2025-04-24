Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что в заявлении Рубио есть доля рациональных мыслей. Но он распространил некоторые пророссийские нарративы.

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Чего ожидать от США

Как отметил Клочок, непонятно на чем базируется мнение Рубио о том, что Путин не хочет захватить всю территорию Украины. Все прекрасно понимают планы российского диктатора. Сейчас у него действительно нет возможностей реализовать даже идею захвата тех территорий, которые он дописал в свою "конституцию".

Однако то, что в будущем переговорные позиции Украины могут быть хуже, это, к сожалению, правда. На сегодня Соединенные Штаты не оказывают военной помощи нашему государству. Если она и идет, то это еще от администрации Байдена.

Также вряд ли европейцы смогут компенсировать помощь от Соединенных Штатов. У них свои проблемы.

Учитываем диалог между Лондоном, Парижем и Вашингтоном. Они пытаются хотя бы сохранить военную поддержку США для Европы. Гегсет прямо сказал, что Штаты не будут заботиться о безопасности Европы. Тогда какие будут приоритеты у Европы? Они будут сами накапливать оружие, чтобы быть готовыми к военной агрессии России,

– отметил Клочок.

Также Рубио и другие чиновники говорили, что Штаты могут выйти из переговорного процесса. Пока кажется, что они не спешат этого делать. Но такой сценарий действительно возможен.

Напомним, экс-советник Трампа Джон Болтон считает, что угрозы администрации Трампа по выходу из переговоров по войне в Украине являются вполне серьезными. Вероятно, они раздражены, что все идет значительно тяжелее, чем они того ожидали.