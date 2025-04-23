Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марко Рубио в интервью для The Free Press.

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Каково видение США относительно войны в Украине

По словам Рубио, если переговоры под руководством США провалятся, Украина может оказаться в более неудобном положении в будущем и получить более жесткие условия мира от России.

Военного решения этой войны нет. Надо быть откровенными. Россия не собирается просто захватить Украину и взять всю страну. А Украина не сможет оттеснить их (россиян – 24 Канал) обратно к позициям до 2014 года,

– заявил Рубио.

Он также отметил, что США стали значительно лучше понимать Россию, ведь впервые за три года провели с ней переговоры.

К слову, The Washington Post пишет, что переговоры Украины и США в Лондоне 23 апреля могли сорваться из-за "нежелания Украины отдавать территории". Об этом сообщил ознакомлен с ситуацией чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за "напряженной политической ситуации".