Подробнее о решении Вашингтона рассказали в The Washington Post, передает 24 Канал. Издание ссылается на ознакомленного с ситуацией чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за "напряженной политической ситуации".

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Что известно о срыве переговоров

The Washington Post пишет, что в США недовольны нежеланием Киева принять предложения о передаче территорий России. Кроме того, Украина настаивает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное – позже".

Напомним, в Лондон должен был вылететь государственный секретарь США Марко Рубио, однако он отменил планы.

Специальный посланник Дональда Трампа, который играет центральную роль в направленных на прекращение войны усилиях Белого дома, Стив Уиткофф также отказался от поездки. По словам россиян, на этой неделе он отправится в Москву.

К слову, накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США могут отойти от роли посредников между Украиной и Россией, если "не получат положительный ответ". Вероятно, речь идет о мирном плане администрации Трампа.