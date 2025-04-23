Он не уточнял, отказаться должны обе стороны, или достаточно и одной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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США могут отступить от роли посредников в переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США могут отойти от роли посредников в переговорах между Украиной и Россией, если не получат положительный ответ. Вероятно, под этим он имеет в виду мирный план, который США представили Украине и России.

Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам,

– заявил Вэнс, которого цитирует Clash Report.

Напомним, сегодня, 23 апреля, в Лондоне встретятся переговорщики из США, Украины и Европы. По данным западных медиа, сегодня в Лондоне американцы предложат украинским и европейским переговорщикам официально признать Крым частью России и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Кроме того, Штаты могут пообещать отменить антироссийские санкции, введенные после 2014-го, и взять под свой контроль Запорожскую АЭС, которая будет питать как Украину, так и Россию.