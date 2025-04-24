Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграмм-канале.

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Зеленский немедленно возвращается из ЮАР в Украину

Владимир Зеленский отметил, что сегодня он проинформирует президента ЮАР Сирила Рамафосу, председательствующего в "Группе двадцати", о ситуации, которая произошла в Украине с массированной атакой врага и нашу потребность в активизации глобальных дипломатических усилий.

Глава государства подчеркнул, что прекращение ударов оккупантов по нашему государству нужно немедленно и безусловно. Президент отметил, что он рассчитывает от южноафриканских партнеров на помощь в гуманитарных вопросах – в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей.

Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации в нашем государстве.

К слову, Владимир Зеленский прибыл в Южно-Африканскую Республику утром 24 апреля. Это был первый визит главы нашего государства в эту страну.

Украинский лидер отмечал, что он планирует поговорить с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Глава государства подчеркнул, что надеется на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.