Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Смотрите также Зеленский вместе с первой леди планируют посетить похороны Папы Римского

Что известно о визите Зеленского в ЮАР

По информации издания, Зеленский впервые отправится в Южно-Африканскую Республику 24 апреля, а именно в Преторию. Там он встретится с президентом страны Сирилом Рамафосой.

Хотя детали визита пока не разглашаются, ожидается, что ключевой темой переговоров будет обсуждение войны в Украине.

В то же время почетный президент Украинской ассоциации Южной Африки (UAZA) Дзвинка Качур считает, что ЮАР вряд ли сможет установить мир, однако может предоставить Украине гуманитарную поддержку. В частности, способствовать в возвращении депортированных детей, остановить пытки на Запорожской АЭС, а также помощь в освобождении гражданских пленных и журналистов.

Напомним, что о визите Зеленского в ЮАР стало известно еще в начале марта. Правда, тогда сообщалось, что встреча с Рамафосой состоится 10 апреля в Йоханнесбурге.