Темой встречи будут усилия по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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ЮАР также имеет конфликт с США

Представитель президента ЮАР сообщил, что встреча Владимира Зеленского с Сирилом Рамафосой состоится 10 апреля в Йоханнесбурге.

Визит является продолжением текущих договоренностей президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по инклюзивному мирному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной,

- сказал он.

Также, как отмечает издание, встреча состоится на фоне попыток обеих стран улучшить отношения с США. В частности, Зеленского после ссоры с Трампом, а Рамафосы – из-за конфликта с американским президентом из-за экспроприации земли и внешней политики африканской нации.

К слову, Южная Африка имеет внеблоковую позицию относительно агрессии России против Украины. Рамафоса ранее объяснял это попыткой "помочь положить конец войне".

А два года назад он возглавлял инициативу шести африканских стран, направленную на прекращение войны, но она не дала результатов.