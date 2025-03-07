Темою зустрічі будуть зусилля щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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ПАР також має конфлікт зі США

Речник президента ПАР повідомив, що зустріч Володимира Зеленського із Сирілом Рамафосою відбудеться 10 квітня у Йоганнесбурзі.

Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною,

— сказав він.

Також, як зауважує видання, зустріч відбудеться на тлі намагань обох країн покращити відносини зі США. Зокрема, Зеленського після сварки з Трампом, а Рамафоси – через конфлікт з американським президентом через експропріацію землі та зовнішню політику африканської нації.

До слова, Південна Африка має позаблокову позицію щодо агресії Росії проти України. Рамафоса раніше пояснював це спробою "допомогти покласти край війні".

А два роки тому він очолював ініціативу шести африканських країн, спрямовану на припинення війни, але вона не дала результатів.