Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

До теми Зеленський завтра вперше відвідає ПАР, – Deutsche Welle

Зеленський негайно повертається з ПАР в Україну

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні він поінформує президента ПАР Сиріла Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію, яка сталася в Україні з масованою атакою ворога та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

Глава держави підкреслив, що припинення ударів окупантів по нашій державі потрібно негайно й безумовно. Президент зауважив, що він розраховує від південноафриканських партнерів на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей.

Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну,

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, що міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію в нашій державі.

До слова, Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки вранці 24 квітня. Це був перший візит глави нашої держави до цієї країни.

Український лідер наголошував, що він планує поговорити із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Глава держави підкреслив, що сподівається на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.