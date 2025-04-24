Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Володимира Зеленського. Про свій візит він повідомив у четвер, 24 квітня.

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Що відомо про візит президента

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, Україна сподівається на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Президент пообіцяв зміцнення культурних та освітніх зв’язків.

Візит Володимира Зеленського та Олени Зеленської у ПАР / Фото із соцмереж президента

Нагадаємо, раніше Deutsche Welle анонсувало перший офіційний візит президента до Південно-Африканської Республіки. Почесна президентка Української асоціації Південної Африки (UAZA) Дзвінка Качур вважає, що ПАР навряд чи зможе встановити мир, однак може надати Україні гуманітарну підтримку.