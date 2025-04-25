Какая польза России от "Новороссийской железной дороги"
Известно, что груз, который был впервые выгружен в Севастополе, далее был экспортирован кораблем через оккупированные Россией черноморские порты в неопределенные конечные пункты назначения, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Напоминаем! Еще в мае 2023 года вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин подписал распоряжение о создании "Новороссийской железной дороги". Она объединяет железнодорожные линии оккупированной Украины и России путем их присоединения к Росжелдору.
"Новороссийская железная дорога" обслуживает 3 линии в оккупированной Украине: это Донецкая ветка, Луганская ветка и Херсонско-Мелитопольская ветка, которая соединяет оккупированные Херсонскую и Запорожскую области.
Все они работают на основе железных дорог, которые Украина контролировала до полномасштабного вторжения в 2022 году,
– говорится в исследовании ISW.
Какие цели поддерживает Россия в использовании железных дорог на оккупированных украинских территориях:
- Во-первых, обеспечение материально-технической поддержки российских войск с помощью железных дорог, что является более быстрым и безопасным путем, чем транспортными средствами,
- Во-вторых, транспортировать различные товары в порты Черного моря для морского экспорта.
Сколько Россия зарабатывает на украинских железных дорогах
- По состоянию на 21 апреля, Крымская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) сообщила, что Россия использует порты в оккупированной Керчи для экспорта украденного украинского сжиженного природного газа (СПГ) и зерна.
- Еще раньше, в сентябре 2024 года, The Wall Street Journal заявил, что Россия продала украденного украинского зерна почти на 1 миллиард долларов, используя железнодорожные линии и дороги в оккупированной Украине.
- В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что с 14 по 20 апреля Россия экспортировала через оккупированный Мариуполь более 12 тысяч тонн угля.