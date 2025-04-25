Какая польза России от "Новороссийской железной дороги"

Известно, что груз, который был впервые выгружен в Севастополе, далее был экспортирован кораблем через оккупированные Россией черноморские порты в неопределенные конечные пункты назначения, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Напоминаем! Еще в мае 2023 года вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин подписал распоряжение о создании "Новороссийской железной дороги". Она объединяет железнодорожные линии оккупированной Украины и России путем их присоединения к Росжелдору.

"Новороссийская железная дорога" обслуживает 3 линии в оккупированной Украине: это Донецкая ветка, Луганская ветка и Херсонско-Мелитопольская ветка, которая соединяет оккупированные Херсонскую и Запорожскую области.

Все они работают на основе железных дорог, которые Украина контролировала до полномасштабного вторжения в 2022 году,

– говорится в исследовании ISW.

Какие цели поддерживает Россия в использовании железных дорог на оккупированных украинских территориях:

Во-первых, обеспечение материально-технической поддержки российских войск с помощью железных дорог, что является более быстрым и безопасным путем, чем транспортными средствами,

Во-вторых, транспортировать различные товары в порты Черного моря для морского экспорта.

Сколько Россия зарабатывает на украинских железных дорогах