Хто має право на 50% знижки на комунальні послуги

Пояснення щодо умов отримання знижки надав, Пенсійний фонд України, передає 24 Канал. Багатодітні сім’ї в Україні мають можливість оплачувати комунальні послуги зі знижкою 50%.

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Право на таку пільгу мають багатодітні сім’ї, де виховують трьох і більше дітей. Знижка надається в межах встановлених соціальних норм споживання. А саме знижка охоплює:

Житло: 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї, плюс 10,5 квадратного метра на всю родину.

21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї, плюс 10,5 квадратного метра на всю родину. Комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, газопостачання, електроенергію та централізоване опалення.

водопостачання, водовідведення, газопостачання, електроенергію та централізоване опалення. Паливо: тверде або рідке побутове паливо для обігріву будинку, якщо немає централізованого опалення і не використовується газ чи електрика для опалення.