Хто має право на 50% знижки на комунальні послуги
Пояснення щодо умов отримання знижки надав, Пенсійний фонд України, передає 24 Канал. Багатодітні сім’ї в Україні мають можливість оплачувати комунальні послуги зі знижкою 50%.
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Право на таку пільгу мають багатодітні сім’ї, де виховують трьох і більше дітей. Знижка надається в межах встановлених соціальних норм споживання. А саме знижка охоплює:
- Житло: 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї, плюс 10,5 квадратного метра на всю родину.
- Комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, газопостачання, електроенергію та централізоване опалення.
- Паливо: тверде або рідке побутове паливо для обігріву будинку, якщо немає централізованого опалення і не використовується газ чи електрика для опалення.