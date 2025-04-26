Як розраховують пенсію освітянам

Зокрема після досягнення 60-ліття призначаються пенсії освітянам, які на час досягнення такого віку набули страхового стажу не менше 31 року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Ба більше, іноді людина має право на отримання грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій. Однак лише за таких умов:

на день досягнення пенсійного віку особа працює в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

людина має страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) в закладах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років.

Які ще умови для виплати у розмірі десять пенсій

Право на виплату у десять пенсій мають особи, що працювали у таких установах:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади тощо.

Зауважте! Для отримання такої допомоги людина мала до цього часу не отримувати жодної іншої пенсії.