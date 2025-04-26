Как рассчитывают пенсию педагогам

В частности после достижения 60-летия назначаются пенсии педагогам, которые на момент достижения такого возраста приобрели страховой стаж не менее 31 года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Более того, иногда человек имеет право на получение денежной помощи в размере десяти месячных пенсий. Однако только при следующих условиях:

на день достижения пенсионного возраста лицо работает в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

человек имеет страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, которые дают право на назначение пенсии за выслугу лет.

Какие еще условия для выплаты в размере десять пенсий

Право на выплату в десять пенсий имеют лица, работавшие в таких учреждениях:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения и тому подобное.

Заметьте! Для получения такой помощи человек должен был до этого времени не получать никакой другой пенсии.