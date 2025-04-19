Чи може дружина отримати пільги на комуналку замість чоловіка

Звернутися за допомогою може зокрема дружина захисника України, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Якщо пільговик із поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, подати заяву на призначення пільг від імені ветерана війни можуть члени його родини,

– йдеться у повідомленні.

Для призначення пільги потрібно подати:

заяву про внесення відомостей до Реєстру пільговиків;

заяву про надання пільг;

копію посвідчення ветерана (або е-посвідчення ветерана).

Водночас замість двох окремих заяв, за експериментальним проєктом, можна подати одну спрощену – про взяття на облік та про надання піль.

Важливо! У заяві для зарахування призначених пільг зазначаються реквізити банківського рахунка пільговика (військовослужбовця).