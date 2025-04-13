Хто може отримати пільги на комунальні послуги

Про це йдеться у постанові Кабміну №389, передає 24 Канал з посилання на ПФУ.

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Станом на зараз українці можуть отримати пільги з наступних послуг:

користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій); управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (наприклад, централізоване постачання холодної води, тепло та електропостачання тощо); користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.

Зокрема законодавство визначає перелік осіб, які мають право на отримання пільги на ЖКП і придбання твердого палива і скрапленого газу:

особи з інвалідністю внаслідок війни, УБД, члени сімей загиблих чи померлих Захисників та Захисниць України;

постраждалі учасники революції Гідності;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та їхні родини:

учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, НПУ та інших силових структур, дружини (чоловіки) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби та члени сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця;

батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків;

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, у яких не менш як рік проживають троє або більше дітей, зокрема враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу, і все ще проживають у них;

пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них.

Важливо! Житлові пільги призначаються на 12 місяців від місяця, коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.

Як отримати пільги на сплату ЖКП

Для отримання пільг, заяву зі всіма необхідними документами слід надати до ПФУ. Однак це можна зробити не тільки особисто, а ще й за допомогою таких методів: