Кому потрібно звертатись за перепризначенням субсидії

Більшості українців субсидію перепризначать автоматично, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також "Ринок сказав своє слово": до чого МЗС Китаю закликало Трампа

У ПФУ потрібно звернутись особам, у яких відбулися зміни відносно:

їх майнового стану;

складу домогосподарства.

Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін,

– повідомляє міністерство.

Для призначення субсидії на неопалювальний період необхідно обов'язково звернутись із заявою та декларацією у Пенсійний фонд, у випадку, якщо:

на опалювальний період була призначена нульова субсидія;

серед членів домогосподарства є ВПО;

особа орендує житло за яке платить комуналку;

домогосподарство хоче отримати житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

кількість осіб, що проживають у приміщенні, менша ніж тих, хто в ньому офіційно зареєстрований.

Зверніть увагу! Якщо заява подається протягом 2 місяці зі старту неопалювального сезону (у травні чи червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.