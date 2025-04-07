Кому потрібно звертатись за перепризначенням субсидії
Більшості українців субсидію перепризначать автоматично, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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У ПФУ потрібно звернутись особам, у яких відбулися зміни відносно:
- їх майнового стану;
- складу домогосподарства.
Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін,
– повідомляє міністерство.
Для призначення субсидії на неопалювальний період необхідно обов'язково звернутись із заявою та декларацією у Пенсійний фонд, у випадку, якщо:
- на опалювальний період була призначена нульова субсидія;
- серед членів домогосподарства є ВПО;
- особа орендує житло за яке платить комуналку;
- домогосподарство хоче отримати житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- кількість осіб, що проживають у приміщенні, менша ніж тих, хто в ньому офіційно зареєстрований.
Зверніть увагу! Якщо заява подається протягом 2 місяці зі старту неопалювального сезону (у травні чи червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.