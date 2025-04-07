До чого Китай закликав США

Цзякун назвав торгівельну політику США невиправданою, повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС Китаю.

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Го Цзякун Речник китайського зовнішньополичного відомства Ринок сказав своє слово. Торгівельно-тарифна війна, яку США розпочали проти всього світу, є неспровокованою та невиправданою.

Речник МЗС Китаю також сказав, що США мають припинити робити "неправильні речі". На думку Цзякуна, вирішити усі розбіжності з партнерами американський уряд може, завдяки рівноправним консультаціям.



Яке падіння відбулося на американському ринку 5 квітня / Фото Facebook Го Цзякуна

Нагадаємо! 4 квітня Китай відповів на мита Трампа. За рішенням китайського уряду, тепер тарифи на весь американський імпорт сягнули 34%. Нововведення наберуть чинності з 10 квітня.