Де в Україні найчастіше відчувається корупція

За даними опитування, 29% респондентів протягом останніх 12 місяців стикалися з корупцією у школах, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМІС.

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Йдеться про те, що вчителі та керівники шкіл вимагали хабарі у різних формах:

гроші;

подарунки;

послуги;

протекція.

У 2023 та 2024 роках в умовах повномасштабної війни основне опитування 10 000 респондентів серед загального населення охоплювало 18/20 областей України. Окрім того, було опитано 1 000 ВПО у тих же областях та 2 000 шукачів притулку за кордоном,

– йдеться у повідомленні КМІС.

26% від опитаних розповіли, що вони стикалися з корупцією при отриманні медичних послуг. Зокрема, хабарі вимагали співробітники лікарень, поліклінік, аптек, у тому числі і лікарі.

А от 25% українців кажуть, що у них вимагали хабарі співробітники Нацполіції. У тому числі і патрульної поліції.

Зверніть увагу! Корупція у сфері приватизації та користування землею зросла за рік до 25% (раніше вона складала – 14%).