Кому нужно обращаться за переназначением субсидии
Большинству украинцев субсидию переназначат автоматически, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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В ПФУ нужно обратиться лицам, у которых произошли изменения относительно:
- их имущественного положения;
- состава домохозяйства.
Если же такие изменения произошли, не забудьте сообщить о них Пенсионный фонд. Законодательство предусматривает информирование в течение 30 дней с момента наступления таких изменений,
– сообщает министерство.
Для назначения субсидии на неотапливаемый период необходимо обязательно обратиться с заявлением и декларацией в Пенсионный фонд, в случае, если:
- на отопительный период была назначена нулевая субсидия;
- среди членов домохозяйства есть ВПЛ;
- лицо арендует жилье, за которое платит коммуналку;
- домохозяйство хочет получить жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- количество лиц, проживающих в помещении, меньше чем тех, кто в нем официально зарегистрирован.
Обратите внимание! Если заявление подается в течение 2 месяцев со старта неотопительного сезона (в мае или июне) жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.