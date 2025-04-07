Кому нужно обращаться за переназначением субсидии

Большинству украинцев субсидию переназначат автоматически, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В ПФУ нужно обратиться лицам, у которых произошли изменения относительно:

их имущественного положения;

состава домохозяйства.

Если же такие изменения произошли, не забудьте сообщить о них Пенсионный фонд. Законодательство предусматривает информирование в течение 30 дней с момента наступления таких изменений,

– сообщает министерство.

Для назначения субсидии на неотапливаемый период необходимо обязательно обратиться с заявлением и декларацией в Пенсионный фонд, в случае, если:

на отопительный период была назначена нулевая субсидия;

среди членов домохозяйства есть ВПЛ;

лицо арендует жилье, за которое платит коммуналку;

домохозяйство хочет получить жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

количество лиц, проживающих в помещении, меньше чем тех, кто в нем официально зарегистрирован.

Обратите внимание! Если заявление подается в течение 2 месяцев со старта неотопительного сезона (в мае или июне) жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.