Кто может получить льготы на коммунальные услуги

Об этом говорится в постановлении Кабмина №389, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По состоянию на сейчас украинцы могут получить льготы по следующим услугам:

пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий); управление многоквартирным домом, коммунальных услуг (например, централизованное снабжение холодной воды, тепло и электроснабжение и т.д.); пользование твердым бытовым топливом, сжиженным газом.

В частности законодательство определяет перечень лиц, которые имеют право на получение льготы на ЖКУ и приобретение твердого топлива и сжиженного газа:

лица с инвалидностью вследствие войны, УБД, члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие участники революции Достоинства;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и их семьи:

участники войны; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, НПУ и других силовых структур, жены (мужья) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;

лица, которые стали инвалидами во время прохождения военной службы и члены семьи погибшего или умершего военнослужащего;

родители и члены семей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей; лица, уволены со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет и которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых не менее года проживают трое или более детей, в частности учитывая тех, над которыми установлена опека или попечительство.

пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа, и все еще проживают в них;

пенсионеры, которые работали в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учреждениях образования сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.

Важно! Жилищные льготы назначаются на 12 месяцев от месяца, когда такое право возникает, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.

Как получить льготы на оплату ЖКУ

Для получения льгот, заявление со всеми необходимыми документами следует предоставить в ПФУ. Однако это можно сделать не только лично, но и с помощью таких методов: