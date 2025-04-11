Каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей и в дальнейшем будет составлять – 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Читайте также Переговоры по пошлинам: ЕС и Китай обсуждают установление минимальных цен на электромобили

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время.

Напомним! Минэнерго установило для бытовых потребителей цену – 4,32 гривны за киловатт-час до конца апреля. Впоследствии должен был состояться пересмотр тарифа.

Как платить за электроэнергию вдвое меньше

Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за электроэнергию значительно меньше. Так происходит из-за того, что для таких потребителей тариф делится на два:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 он составляет – 4,32 гривны за киловатт-час;

а вот ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! А вот для владельцев трехзонных счетчиков тариф, действующий во время пиковых часов, вырос с 1 апреля.