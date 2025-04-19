Может ли жена получить льготы на коммуналку вместо мужа

Обратиться за помощью может в частности жена защитника Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Если льготник по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.д.) самостоятельно не может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, подать заявление на назначение льгот от имени ветерана войны могут члены его семьи,

– говорится в сообщении.

Для назначения льготы нужно подать:

заявление о внесении сведений в Реестр льготников;

заявление о предоставлении льгот;

копию удостоверения ветерана (или е-удостоверение ветерана).

В то же время вместо двух отдельных заявлений, по экспериментальному проекту, можно подать одно упрощенное – о постановке на учет и о предоставлении льгот.

Важно! В заявлении для зачисления назначенных льгот указываются реквизиты банковского счета льготника (военнослужащего).