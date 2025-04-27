Кому вийде заощаджувати на світлі у травні

У травні менше за електроенергію платитимуть споживачі, які користуються двозонними електролічильниками, повідомляє 24 Канал. Такі пристрої дозволяють українцям помітно економити на оплаті світла.

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Відтак денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишиться незмінним, а вночі (з 23:00 до 7:00) кіловат-година коштуватиме вдвічі менше.

Зауважте! Наразі базова ціна на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат-годину, і в травні більшість споживачів оплачуватиме послугу за цим тарифом.

Раніше під час опалювального сезону, мешканці багатоповерхівок без централізованого опалення також мали пільговий тариф – лише 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак із настанням весни ця пільга була скасована.

Як подавати показники світла

Передати показання електролічильника через "Приват24" більше не можна. Компанія YASNO припинила приймати дані через фінансових посередників для точності розрахунків.

Проте передавати показання електролічильників споживачі й надалі можуть через зручні онлайн-інструменти: особистий кабінет на сайті YASNO, мобільний застосунок компанії або чат-боти у Viber та Telegram.