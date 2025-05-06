Чому потрібні оновити дані

Коли персональна інформація у профілі споживачів актуальна, тоді все працює надійно та правильно, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Чому важливо актуалізувати дані:

Щоб уникнути непорозумінь з документами у майбутньому;

Щоб мати безперебійний доступ до онлайн-сервісів і легко передавати показники газу;

Щоб вчасно отримувати важливі повідомлення за вашим особовим рахунком.

Оновити дані потрібно українцям, які:

Змінили прізвище;

Змінили номер телефону або електронну адресу;

Оновили паспортні дані;

Виявили невідповідності даних вашого профіля у системі "Нафтогаз".

Як актуалізувати дані

Для актуалізації даних громадянин має пройти ідентифікацію. Необхідно на сайті обрати пункт "Актуалізація даних" та заповнити рядки своїм номером особового рахунку та першими трьома літерами прізвища власника рахунку.

Після цього клієнт має натиснути кнопку "Далі" та пройти верифікацію, увівши:

Номер мобільного телефону;

Отриманий СМС-код/три останні цифри номера, з якого зателефонували клієнту.

Далі потрібно подати заяву на актуалізацію даних, обравши один з варіантів:

Через портал "Дія";

Через IDGOVUA;

Увівши дані в розділах "Персональна інформація", "Дані об'єкта газопостачання", "Адреса об'єкта газопостачання".

Після цього клієнт має сформувати файл заявки та поставити підпис.