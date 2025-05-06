Почему нужны обновить данные

Когда персональная информация в профиле потребителей актуальна, тогда все работает надежно и правильно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Почему важно актуализировать данные:

Чтобы избежать недоразумений с документами в будущем;

Чтобы иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и легко передавать показатели газа;

Чтобы вовремя получать важные сообщения по вашему лицевому счету.

Обновить данные нужно украинцам, которые:

Изменили фамилию;

Изменили номер телефона или электронный адрес;

Обновили паспортные данные;

Обнаружили несоответствия данных вашего профиля в системе "Нафтогаз".

Как актуализировать данные

Для актуализации данных гражданин должен пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить строки своим номером лицевого счета и первыми тремя буквами фамилии владельца счета.

После этого клиент должен нажать кнопку "Далее" и пройти верификацию, введя:

Номер мобильного телефона;

Полученный СМС-код/три последние цифры номера, с которого позвонили клиенту.

Далее нужно подать заявление на актуализацию данных, выбрав один из вариантов:

Через портал "Дія";

Через IDGOVUA;

Введя данные в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения", "Адрес объекта газоснабжения".

После этого клиент должен сформировать файл заявки и поставить подпись.