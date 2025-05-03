Когда передавать показания счетчика

Передавать показания счетчика необходимо даже тогда, если вы временно не живете в доме и не пользовались газом, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз". Это можно сделать с 1 по 5 число каждого месяца, в том числе и в мае.

Смотрите также Как изменятся тарифы на газ, воду и электроэнергию с 1 мая

Как передать показания счетчика

Существует несколько способов передачи показаний газового счетчика:

На сайте или в чатботе вашего облгаза;

Позвонив в контакт-центр вашего облгаза по телефону;

В платежке за распределение газа, указав первые пять цифр на черном фоне и две на красном.

Также можно передавать показания своих газовых счетчиков SMS-сообщением на короткий номер 4647. Заполнять SMS следует следующим образом: сначала указать номер лицевого счета (состоит из 10 цифр), а затем через пробел показания счетчика (до 5 цифр). Если сообщение заполнено без ошибок, то вскоре после его отправки придет ответ.

Какой сейчас тариф на газ

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 гривен за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года.

Поверка счетчиков газа

Поверка счетчиков газа регулируется статьей 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Процедура поверки счетчика может длиться до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами. В конце счетчик пломбируют и составляют соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдают потребителю.

Важно! Если потребитель не помнит, когда в последний раз делали поверку, специалисты отделов сами сконтактируют с ним и предупредят о поверке.