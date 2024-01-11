Что нужно знать о поверке счетчиков

Поверка счетчиков газа регулируется статьей 17 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".

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Закон выдвигает следующие требования к поверке:

Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений.

Межверочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлены 2 года; класса 1,5 – 8 лет.

Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению.

Обязанностью потребителя является предоставление доступа представителям оператора сетей.

Снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя.

В случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки.

В период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда.

После установки поверенного счетчика производится пломбировка.

Как проходит поверка счетчика

Процедура поверки счетчика может занять до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.

Заметьте! Монтаж и демонтаж должен производиться при присутствии потребителя.

В конце счетчик пломбируют и складывается соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдается потребителю.

Если человек не помнит, когда в последний раз была совершена поверка, специалисты отделов сами сконтактируют с ней и предупредят о поверке.