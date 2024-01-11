Що треба знати про повірку лічильників

Повірка лічильників газу регулюється статтею 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

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Закон висуває наступні вимоги до повірки:

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки.

Міжповірочні інтервали для лічильників газу та пристроїв перетворення об’єму класу 1,0 установлено 2 роки; класу 1,5 – 8 років.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з газопостачання.

Обов’язком споживача є забезпечення доступу представникам оператора мереж.

Зняття лічильника на періодичну повірку здійснюється у присутності споживача.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини оператора газорозподільних мереж, об’єм спожитого природного газу визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

На період зняття лічильника газу оператор встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

Після встановлення повіреного лічильника здійснюється пломбування.

Як проходить повірка лічильника

Процедура повірки лічильника може тривати до 5 днів. При цьому пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами.

Зауважте! Монтаж та демонтаж має відбуватися за присутності споживача.

В кінці лічильник пломбують й складається відповідний акт у двох екземплярах, один з яких віддають споживачу.

Якщо особа не пам’ятає, коли востаннє була здійснена повірка, спеціалісти відділів самі сконтактують зі нею та попередять про повірку.