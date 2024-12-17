Чому вартість газу варто підняти у 2025 році

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Святослав Павлюк розповів, що кожен політик боїться повідомити населення про подорожчання тарифів, зокрема, тарифу на газ. І тому зараз це виключно політичне рішення.

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Зауважте! "Нафтогаз" раніше було найбільшим донором бюджету, однак на сьогодні підприємство перестало ним бути.

Наразі невідомо, ростиме газ в ціні після закінчення опалювального сезону, чи ні. Водночас на думку Павлюка, ціну на газ треба було давно підвищувати.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні Міста України Крім того, людей демотивує займатися питаннями енергоефективності при тій ціні, при якій зараз газ, і нищить усі процеси окупності.

Низька ціна на газ знищує бажання людей переходити на альтернативні джерела опалення. Наприклад, Україна виробляє пелети, які є дорожчими, аніж кубометр газу.

Що таке пелети Це екологічні паливні гранули, які використовують для одержання тепла, спалюючи їх у твердопаливних котлах. Деревні паливні гранули створюють методом пресування відходів деревообробки.

Цікаво! Станом на 16 грудня, аналізуючи ціни на відомих маркетплейсах, тонна пелети коштуватиме в середньому від 4 до 9 тисяч гривень.

Скільки зараз коштує газ

В Україні тариф на газ для побутових споживачів не змінювався від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Крім того, відомо, що ціна за куб газу не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, тобто травня 2025 року.

Що каже уряд

Підтверджує ці слова і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, де вказує, що незмінність тарифів входить до одного з ключових пунктів державної програми "Зимова підтримка".

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону.

Станом на грудень 2024 року, тарифний план "Нафтогаз України", яким користується 98% населення, становить 7,96 гривні за кубометр газу. Інші газопостачальні компанії пропонують ціну за кубометр газу у діапазоні від 7,96 гривні до 9,99 гривні.

Яку реальну ціну за газ назвали в "Нафтогазі"

Ще у серпні в інтерв'ю NV.Бізнес, передає 24 Канал, вже колишній СЕО НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов зауважив, що ринкова ціна на газ в Україні становить близько 15 гривень за кубометр.

Думка експерта

За словами Павлюка, такі ціни не є ані ринковими, ані конкурентними. Якщо "відпускати" вартість газу для населення, з'являється конкуренція та ринкові процеси, а відповідно у людей з'являється бажання енергоефективно використовувати тепло.

Уряду варто просто не втручатися у ці процеси,

– каже Павлюк.

Яку реальну ціну за газ повинні платити українці

Якщо в Україні введуть ринкову ціну на газ, то вартість за кубометр може сягнути як 12 гривень, так і 20 гривень. Все залежить від того, у який період і де її купувати.

Влітку, наприклад, ціна за газ може становити 10 – 12 гривень. А взимку – всі 20 гривень, а то і більше. За таких умов, "Нафтогаз" знову може стати донором держбюджету, і тоді ми матимемо кошти і на армію, і на соцвиплати, і на енергоефективність,

– каже енергетичний експерт.

Ринковою ціною можна було б називати ту вартість, за якою Україна імпортує або експортує газ. Втім, за словами Павлюка, на сьогодні Україна фактично робить ні те, ні інше.

Цікаво, що є інформація про те, що бізнес все-таки купував газ, і за останніми даними, ціна становила десь від 16 до 18 тисяч гривень за 1 000 кубометрів газу.

Як визначатиметься ринкова ціна за газ для населення: