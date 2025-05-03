Коли передавати показники лічильника

Передавати показання лічильника необхідно навіть тоді, якщо ви тимчасово не живете в будинку та не користувалися газом, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз". Це можна зробити з 1 по 5 число кожного місяця, зокрема й у травні.

Дивіться також Як зміняться тарифи на газ, воду та електроенергію з 1 травня

Як передати показники лічильника

Існує кілька способів передачі показників газового лічильника:

На сайті або в чатботі вашого облгазу;

Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу;

У платіжці за розподіл газу, вказавши перші п'ять цифр на чорному фоні та дві на червоному.

Також можна передавати показання своїх газових лічильників SMS-повідомленням на короткий номер 4647. Заповнювати SMS слід наступним чином: спочатку зазначити номер особового рахунку (складається з 10 цифр), а потім через пробіл показання лічильника (до 5 цифр). Якщо повідомлення заповнене без помилок, то незабаром після його відправки прийде відповідь.

Який зараз тариф на газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 гривень за кубометр. Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Повірка лічильників газу

Повірка лічильників газу регулюється статтею 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Процедура повірки лічильника може тривати до 5 днів. При цьому пристрій обов'язково знімається і завіряється спеціалістами. В кінці лічильник пломбують й складають відповідний акт у двох екземплярах, один з яких віддають споживачу.

Важливо! Якщо споживач не пам’ятає, коли востаннє робили повірку, спеціалісти відділів самі сконтактують зі ним та попередять про повірку.