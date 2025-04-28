Яким буде тариф на газ для побутових споживачів з 1 травня

Тариф на газ для побутових споживачів з 1 травня не зміниться. Йдеться, зокрема, про вартість палива у "Нафтогазі", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

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Зверніть увагу! За рішенням "Нафтогазу", теперішній тариф буде діяти до 30 квітня 2026 року.

Роман Чумак Очільник групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

Тобто, ціна газу для побутових споживачів, яких обслуговує "Нафтогаз", складатиме і надалі – 7,96 гривні за кубометр. У інших компаній вартість палива відрізняється.

Нагадаємо! Станом на тепер, "Нафтогаз" обслуговує приблизно 12,5 мільйонів українських сімей. Саме ця компанія виступила постачальником останньої надії (ПОН).

Якою буде вартість електроенергії з 1 травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону, що найближчим часом вартість електроенергії для побутових споживачів змінюватись не буде.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.

Зараз вартість електроенергії для побутових споживачів складає – 4,32 гривні за кіловат. Водночас є ті громадяни, які можуть платити значно менше.

Йдеться про власників двозонних лічильників. Річ у тім, що для них тариф ділиться на два:

денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00, зараз складає – 4,32 гривні за кіловат-годину;

тариф, що діє з 7:00 до 23:00, зараз складає – 4,32 гривні за кіловат-годину; нічний – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо! Деякі громадяни відчують вагоме збільшення комуналки у травні. Це пов'язано з появою третьої платіжки за газ.

Що буде з тарифами на водопостачання

У коментарі 24 Каналу експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко зазначив, що тарифи на воду можуть подорожчати цьогоріч. Зокрема, відповідний проєкт про зміну вартості водопостачання уже готовий.

Однак, як каже Попенко, ці зміни ще точно не будуть впроваджені у травні.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

Варто зазначити і те, що в деяких населених пунктах може відбуватися зростання вартості водопостачання без погодження з НКРЕКП. Зміни встигли відчути клієнти частини водоканалів.

Подорожчати може і водовідведення. Збільшення уже відчутне у деяких населених пунктах. До прикладу, для жителів Ірпеня ще у грудні 2024 року ці тарифи зросли так:

водопостачання до 24,35 гривні за кубометр з ПДВ;

водовідведення – 32,53 гривні за кубометр з ПДВ.

Важливо! Зараз в Україні діє мораторій на підвищення деяких тарифів. Зокрема, він поширюється на вартість газу та гарячої води.