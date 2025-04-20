Додаткова платіжка за газ у травні

Українцям доведеться сплачувати за технічне обслуговування будинків у травні. Ця послуга включає, зокрема, перевірку газових мереж та обладнання, повідомляють “Газмережі”, передає 24 Канал.

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Мешканці багатоквартирних будинків отримують так звану третю платіжку за газ – це оплата за перевірку технічного стану газових мереж, що забезпечує їхню безпеку.

Періодичність таких перевірок залежить від віку будинку, а саме:

якщо будинку менш як 25 років – огляд проводять раз на п’ять років;

якщо більше – раз на три роки.