Додаткова платіжка за газ у травні
Українцям доведеться сплачувати за технічне обслуговування будинків у травні. Ця послуга включає, зокрема, перевірку газових мереж та обладнання, повідомляють “Газмережі”, передає 24 Канал.
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Мешканці багатоквартирних будинків отримують так звану третю платіжку за газ – це оплата за перевірку технічного стану газових мереж, що забезпечує їхню безпеку.
Періодичність таких перевірок залежить від віку будинку, а саме:
- якщо будинку менш як 25 років – огляд проводять раз на п’ять років;
- якщо більше – раз на три роки.
Скільки коштує техобслуговування газових мереж
Ціна на технічне обслуговування газових труб і обладнання, що подає газ до будинку, варіюється залежно від кількості мешканців. У середньому сума може становити від 100 до 1 000 гривень.