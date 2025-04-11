Кабмін ухвалив рішення щодо цін на газ

Її продовжено до 31 року 2025 року включно, пише 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

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Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам,

– написав Мельничук.

Він додав, що Постанова потрібна задля створення умов щодо забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії. Таким чином вони можуть надавати комунальні послуги споживачам в міжопалювальний період 2025 року.

Зауважте! Згідно з постановою, Нафтогаз Трейдинг має продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною – 7420 грн за тисячу кубічних метрів.