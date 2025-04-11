Кабмин принял решение относительно цен на газ

Она продлена до 31 года 2025 года включительно, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

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Внесены изменения в постановление КМУ от 19.07.2022 № 812 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям,

– написал Мельничук.

Он добавил, что Постановление нужно для создания условий по обеспечению гарантированного и бесперебойного снабжения природного газа производителям тепловой энергии. Таким образом они могут предоставлять коммунальные услуги потребителям в межотопительный период 2025 года.

Обратите внимание! Согласно постановлению, Нафтогаз Трейдинг должен продавать газ поставщикам тепла и горячей воды для населения по фиксированной цене – 7420 грн за тысячу кубических метров.