Яким буде тариф на газ тепер

Теперішній тариф має діяти до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Роман Чумак Очільник групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

Зараз тариф на газ для населення у "Нафтогазі" складає – 7,96 гривні за кубометр. У інших регуляторів розцінки дещо відрізняються.

Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру,

– сказав Чумак.

Нагадаємо! Саме компанія "Нафтогаз" виступила постачальником останньої надії (ПОН). Зараз цей регулятор обслуговує приблизно 12,5 мільйонів українських домогосподарств.