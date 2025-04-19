Деякі українці платитимуть за газ більше

Однак додаткові витрати пов'язані із запровадженням нової послуги, пише 24 Канал з посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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У травні деяким користувачам природного газу прийде так звана "третя платіжка". Її надішлють мешканцям багатоквартирних будинків. Вони мають сплатити нову послугу – технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість сервісу розраховуватиметься індивідуально і залежатиме від різних факторів:

довжина трубопроводу;

кількість муфтових з'єднань;

газових кранів у будівлі.

Сума ж розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.

Квитанції приходитимуть не щомісяця, а раз на три або п'ять років, залежно від віку будинку:

газовим мережам понад 25 років – один раз на три роки;

газовим мережам менше 25 років – один раз на п'ять років.

Зверніть увагу! Філії компанії "Газорозподільні мережі України" вже опублікували на своїх сайтах графіки можливу вартість послуг.