Хто зможе зекономити на газові

Знижку на блакитне паливо отримають споживачі, які оплатять рахунки за спожиті послуги до 15 числа через онлайн-сервіси компанії, передає 24 Канал із посиланням на “Нафтогаз”.

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Як пояснюють у компанії, знижка буде застосована до рахунку за наступний місяць. Наприклад, якщо оплата за газ буде здійснена у квітні, знижку можна буде побачити в рахунку за травень.

Важливо! Хоча знижка складає лише 1%, за рахунок великого обсягу споживання можна заощадити значну суму.

Який зараз тариф на газ в Україні

У 2025 році для клієнтів "Нафтогазу" за тарифом "Фіксований" вартість газу складає 7,96 гривні за кубометр. У той час як у інших компаній ціни на газ варіюються від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Станом на сьогодні компанія "Нафтогаз" обслуговує понад 12 мільйонів українців. Тариф цього постачальника залишатиметься незмінним до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року.