Кто сможет сэкономить на газовых тарифах

Скидку на голубое топливо получат потребители, которые оплатят счета за потребленные услуги до 15 числа через онлайн-сервисы компании, передает 24 Канал со ссылкой на “Нафтогаз”.

Читайте также Украинцам вернут почти миллион гривен за коммуналку

Как объясняют в компании, скидка будет применена к счету за следующий месяц. Например, если оплата за газ будет осуществлена в апреле, скидку можно будет увидеть в счете за май.

Важно! Хотя скидка составляет всего 1%, за счет большого объема потребления можно сэкономить значительную сумму.

Какой сейчас тариф на газ в Украине

В 2025 году для клиентов "Нафтогаза" по тарифу "Фиксированный" стоимость газа составляет 7,96 гривны за кубометр. В то время как у других компаний цены на газ варьируются от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

На сегодня компания "Нафтогаз" обслуживает более 12 миллионов украинцев. Тариф этого поставщика будет оставаться неизменным до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года.