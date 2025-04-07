Почему украинцам вернут средства

В апреле прошлого года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возобновила внеплановые проверки поставщиков ЖКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также В Приднестровье заявили о приостановке подачи газа

В 2024 году в целом проведено 241 такую проверку. Благодаря этому потребителям было возвращено 2,5 миллиона гривен.

С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения,

– сообщает служба.

Каковы результаты этих проверок:

наложено 18 штрафных санкций на общую сумму 413,4 тысячи гривен;

26 должностных лиц оштрафовали на 46,1 тысячи гривен;

потребителям регуляторы должны вернуть 948,9 тысячи гривен.

Госпродпотребслужба призвала граждан быть бдительными и проверять платежки. Если возникают сомнения относительно начисления тарифов, нужно: